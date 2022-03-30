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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт присоединился к защите Магуайра: Это менталитет толпы – но мы либо вместе, либо нет

30 Марта 2022 • 10:26 Комментировать

Главный тренер сборной Англии присоединился к защите Гарри Магуайра, который получил не самый гостеприимные прием от собственных болельщиков во время товарищеского матча против Кот-д’Ивуара, который англичане выиграли со счетом 3:0.

«Я не знаю, какую пользу это кому-то приносит. Мы либо все вместе, либо нет», - сказал Саутгейт по поводу поведения болельщиков.

Наставник англичан указал на то, что это может плохо повлиять на атмосферу в команде.

«Игроки будут смотреть на это и думать, что могут оказаться в таком же положении. Из-за этого футболисты не захотят приезжать в сборную», - отметил Саутгейт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Магуайр
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