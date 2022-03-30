«Ливерпуль» может купить таланта из Мадрида

Вингер «Реала» Родриго может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Бразилец может быть продан в рамках летней распродажи, целью которой будет разгрузить бюджет для приобретения Холанна и Мбаппе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные» могут приобрести Родриго примерно за €40 млн, что соответствует его стоимости на Transfermarkt. Контракт игрока с мадридским грандом истекает летом 2025 года.

21-летний бразилец перешёл в «Реал» из «Сантоса» в 2019 году за €45 млн.

В текущем сезоне нападающий провёл за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал семь голевых передач.