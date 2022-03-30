«Арсенал» хочет приобрести звезду «Фейеноорда»

«Арсенал» сделал предложение о трансфере вингера «Фейеноорда» Луиса Синистерры. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в этом приобретении заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета. Конкуренцию «Арсеналу» составляют «Наполи», «Атлетико» и «Байер». Преимуществом лондонского клуба является то, что футболист недавно начал учить английский язык.

Синистерра перешёл в «Фейеноорд» в 2018 году из колумбийского «Онсе Кальдаса» за €2 млн. Его контракт истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний колумбиец провёл за голландский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €18 млн.