Болельщики снова освистали Магуайра, Хендерсон встал на его защиту

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон встал на защиту Гарри Магуайра, который подвергся освистыванию болельщиков во время товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром.

«Я не могу понять, что произошло сегодня на «Уэмбли», — сказал полузащитник «Ливерпуля». «Гарри Магуайр был опорой для Англии. Без него прогресс, достигнутый на последних двух турнирах, был бы невозможен».

Англичане обыграли Кот-д’Ивуар со счетом 3:0. Магуайр в последнее время испытывает массу критических замечаний со стороны не только фанатов «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, но и некоторых игроков.