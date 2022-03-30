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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Абрахаму

30 Марта 2022 • 09:36 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по нападающему «Ромы» Тэмми Абрахаму, сообщает Corriere della Sera.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить 76 миллионов фунтов стерлингов за подписание нападающего, который также находится в поле зрения «Арсенала» и «Манчестер Сити», говорится в сообщении.

Итальянский источник упомянул, что у «Челси» есть возможность выкупить игрока у «Ромы» до 2023 года за плату в размере 80 миллионов евро.

На данный момент Абрахам забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Роман Адамов Тэмми Абрахам
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