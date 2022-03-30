«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Абрахаму

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по нападающему «Ромы» Тэмми Абрахаму, сообщает Corriere della Sera.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить 76 миллионов фунтов стерлингов за подписание нападающего, который также находится в поле зрения «Арсенала» и «Манчестер Сити», говорится в сообщении.

Итальянский источник упомянул, что у «Челси» есть возможность выкупить игрока у «Ромы» до 2023 года за плату в размере 80 миллионов евро.

На данный момент Абрахам забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах Серии А.