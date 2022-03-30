Инс: Райс – игрок уровня Джеррарда и Роя Кина

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Инс похвалил игру Деклана Райса.

«Я думаю, что он замечательный игрок. У него есть лидерские качества, даже по тому, как он говорит в интервью, видно, что он хочет стать одним из лучших игроков в мире. Вы можете видеть, как развивается его игра в «Вест Хэме», - сказал Инс.

Экс футболист английской сборной сравнил Райса с игроками АПЛ прошлых лет.

«Сейчас он научился владеть мячом и продвигаться с ним вперед. Это игрок уровня Джеррарда и Роя Кина. «Бокс-ту-бокс» полузащитник топового уровня», - похвалил игру Райса Пол Инс.