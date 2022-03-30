Саутгейт о Беллингхеме: Он хочет учиться и очень мотивирован

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился с журналистами своими мыслями по поводу прогресса полузащитника Джуда Беллингхема.

«Он исключительно хорошо развивается для своего возраста, — сказал Саутгейт. «В этом году его просят сыграть на нескольких позициях. «Боруссия» играла 3-4-3, где он был одним из полузащитников, 4-3-3, где он играл одну из «восьмерок», и «даймонд».

Тренер англичан отметил, что Беллингхем постоянно учится.

«Ему предстоит решить различные тактические задачи. Мы говорили с ним о его игре на этой неделе. Есть вещи, понятные для любого игрока, над которыми ему нужно поработать, и некоторые особенности, которые мы ждем от него. Но он очень поддается обучению, хочет учиться и очень мотивирован», - сказал Саутгейт.