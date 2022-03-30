Федерация Египта: Салах подвергся расистским оскорблениям

Египетская федерация футбола заявляет, что ее игроки, в частности Мохамед Салах, подвергались расистским оскорблениям со стороны болельщиков Сенегала во время отборочного матча за выход на чемпионата мира.

В заявлении также утверждается, что сенегальские фанаты бросали в игроков бутылки и камни во время разминки и нападали на автобус команды, когда он приближался к стадиону. Футбольная ассоциация Египта разместила фотографии инцидентов в своих соцсетях.

В матче за путевку на чемпионат мира в Катаре сборная Сенегала обыграла Египет по пенальти, при этом в сети появились фотографии, на которых видно, как на форварда сборной Египта Мохамеда Салаха светят лазерной указкой во время пробития одиннадцатиметрового.

Официально ответа со стороны ФИФА пока не последовало.