Роналду может побить рекорд Дзолы в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может побить рекорд Джанфранко Дзолы, если сможет поразить ворота соперников в этом сезоне еще три раза. Форвард «Челси» забил в сезоне 2002-03 14 голов, что является высшим достижением в АПЛ для футболиста, перешагнувшего 36-летний рубеж.

Роналду в этом сезоне поразил ворота соперников 12 раз. До рекорда ему не хватает трех голов.

В субботу, 2 апреля, «Юнайтед» сыграет дома с «Лестером». Уже в этой игре португальский ветеран сможет приблизиться к достижению звездного итальянца. В чемпионате АПЛ осталось сыграть 9 туров.