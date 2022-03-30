Крафт не уверен в продолжении карьеры в «Ньюкасле»

Защитник «Ньюкасла» Эмиль Крафт не уверен, в каком клубе начнет следующий сезон.

Шведский защитник перестал попадать в состав, после того как «Ньюкасл» приобрел зимой Кирана Триппьера. В интервью шведскому изданию Fotbollskanalen он сообщил, что пока не уверен, где продолжит карьеру.

«Я сосредотачиваюсь на том, чтобы быть здесь и сейчас. У меня контракт с клубом. Все остальное, что произойдет, то произойдет, я ни на что не могу повлиять. У меня есть контракт. Если что-то случится, мне придется это принять», - сказал Крафт.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 13 матчей и отдал 1 голевую передачу. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро. Его контракт с «Ньюкаслом» истекает в 2023 году.