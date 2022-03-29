«Вест Хэм» обсуждает условия контракта с Дэвидом

«Вест Хэм» обсуждает условия контракта с нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом, сообщает Calciomercato. Главный тренер «молотков» Дэвид Мойес ищет варианты укрепления линии нападения и одним из вариантов может стать покупка форварда «Лилля», говорится в сообщении.

Ранее интерес к футболисту проявлял миланский «Интер».

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 29 матчей и забил 13 голов. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Его контракт с «Лиллем» истекает в 2025 году.