Льорис о слухах об уходе Конте: Всех лучших тренеров связывают с «ПСЖ», но это всё домыслы

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался по поводу возможного ухода главного тренера «шпор» Антонио Конте в «ПСЖ».

«Я думаю, что всех лучших менеджеров связывают с «ПСЖ», поскольку клуб стремится за элитным статусом и к победе в Лиге чемпионов», - сказал Льорис.

Он добавил, что не верит этом сообщениям. «Мы знаем футбольную индустрию. Все эти слухи, все эти домыслы.», - добавил вратарь «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что Конте является одним из претендентов на пост главного тренера парижского клуба, после того как руководство «ПСЖ» решило найти замену Маурисио Почеттино.