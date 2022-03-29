«Лацио» интересуется Эмерсоном

«Лацио» интересуется защитником «Лиона» Эмерсоном.

В данный момент футболист играет за «Лион», перейдя туда на правах аренды из «Челси». Игрок сборной Италии забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за французский клуб в этом сезоне во всех соревнованиях.

Если «Лион» не будет выкупать игрока у лондонского клуба, то, вероятнее всего, главный тренер «Челси» Томас Тухель не будет удерживать футболиста, так как на его позиции сейчас играют Маркос Алонсо и Бен Чилуэлл.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро. Его контракт с «Челси» истекает в 2024 году.