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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Юная звезда «ПСЖ» попала в сферу интересов «Ливерпуля» и «Челси»

29 Марта 2022 • 22:51 Комментировать

17-летний полузащитник «ПСЖ» Исмаэль Гарби попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Челси», сообщает Goal. Футболист дебютировал в основной команде «ПСЖ» в этом сезоне, но в матчах Лиги 1 на поле пока не выходил. Тем не менее, он уже успел привлечь внимание некоторых грандов АПЛ.

Контракт Габри с «ПСЖ» заканчивается в этом году, а соглашение о продлении еще не достигнуто. Goal сообщает, что Гарби хочет остаться в Париже, но ему нужны некоторые обещания относительно игрового времени, которое может быть трудно получить, поскольку тренер Маурисио Почеттино сталкивается с неопределенным будущим.

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