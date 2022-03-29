Футболист дортмундской «Боруссии» заинтересовал 2 топ-клуба Европы

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заинтересовал еще 2 топ-клуба Европы.

Издание Sport1 сообщает об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Молодой атакующий хав не против остаться в Дортмунде на следующий сезон, дабы взять на себя обязанность лидера после ухода Эрлинга Холанна.

«Боруссия» оценивает трансфер в 100 млн евро.

Ранее поступала информация об интересе хавбеком со стороны Флорентино Переса. Испанец готов оформить переход летом 2023 года, а менеджмент «шмелей» не против такого развития событий.