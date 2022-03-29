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Будущее Эктора Бельерина пока под вопросом

29 Марта 2022 • 22:16 Комментировать

Будущее защитника «Бетиса» Эктора Бельерина пока находится под вопросом. Футболист в данный момент играет за «Бетис», куда он перешел на правах аренды из «Арсенала». Главный тренер «канониров» Микель Артета ранее заявил, что не заинтересован в защитнике.

Кроме того, спортивный директор «Бетиса» Антонио Кордон сообщил, что клуб не говорил с «Арсеналом» о подписании Бельерина на постоянной основе.

Он сказал в интервью ABC Sevilla: «Мы до сих пор не ведем переговоры с «Арсеналом» и не говорили о будущем. Нам нужно подождать, чтобы увидеть, как мы закончим сезон».

Таким образом, защитник летом может вернуться в лондонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Эктор Бельерин
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