«Манчестер Юнайтед» интересуется Нагельсманном

Руководители «Манчестер Юнайтед» продолжают изучение рынка кандидатов на пост главного тренера. Если верить изданию The Telegraph, «красные дьяволы» интересуются возможностью приглашения Юлиана Нагельсманна. 34-летний специалист вызывает огромные симпатии у руководителей, однако сегодня пригласить на пост главного тренера его вряд ли получится.

Кандидатов пока у «МЮ» двое: Эрик тен Хаг («Аякс») и Маурисио Почеттино («ПСЖ»). Окончательное решение примут в мае. Вполне вероятно, что на рынке могут освободиться другие специалисты.

Вариант с назначением Луиса Энрике (сборная Испании) не подтвержден. Специалист сконцентрируется на работе в сборной.