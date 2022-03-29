Мингз о Магуайре: Все говорят, что он слабое звено – я считаю это несправедливым

Защитник сборной Англии Тайрон Мингз подержал своего напарника Гарри Магуайра.

«Твои ошибки как центрального защитника всегда на видном месте, но я не думаю, что это повлияло на Гарри. Он отличный парень, великий лидер, и его заслуги перед национальной сборной были поистине невероятными», - сказал Мингз.

Он добавил, что считает несправедливыми высказывания о слабой форме Магуайра.

«Он находится под пристальным вниманием, часто неуместным, потому что люди говорят, что команда функционирует хорошо, а Гарри — слабое звено. Я считаю это несправедливым», - добавил защитник сборной Англии.