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«Лион» хочет сохранить Денайера, игрок не торопиться продлевать контракт

29 Марта 2022 • 20:50 Комментировать

«Лион» хочет сохранить защитника Джейсона Денайера, но сам игрок не торопиться продлевать контракт.

Срок соглашения между игроком и французским клубом заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что игроком усиленно интересуется «Ньюкасл».

В последнее время 26-летний полузащитник большую часть времени был травмирован и редко выходил на поле.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 14 матчей и забил 3 гола. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Джейсон Денайер
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