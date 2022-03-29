«Лион» хочет сохранить Денайера, игрок не торопиться продлевать контракт

«Лион» хочет сохранить защитника Джейсона Денайера, но сам игрок не торопиться продлевать контракт.
Срок соглашения между игроком и французским клубом заканчивается этим летом.
Ранее сообщалось, что игроком усиленно интересуется «Ньюкасл».
В последнее время 26-летний полузащитник большую часть времени был травмирован и редко выходил на поле.
В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 14 матчей и забил 3 гола. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.