«Вест Хэм» заинтересован в трансфере Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщил Claret&Hugh.

По информации источника, переход украинского футболиста может состояться из-за того факта, что «горожане» ищут нового игрока на позицию левого защитника. Однако, сам футболист не скрывает желания подписать новый контракт с «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес также заинтересован в приобретении Зинченко.

25-летний футболист в нынешнем сезоне провел всего 8 матчей за «горожан», отметившись одной результативной передачей. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.