Отступные за Рафинью составляют 75 миллионов евро

Стала известна сумма выкупа за полузащитника «Лидса» Рафинью. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, для того, чтобы купить бразильца, заинтересованным клубам придется заплатить 75 миллионов евро.

При этом отмечается, что в случае если «Лидс» вылетит из АПЛ, Рафинья будет доступен на рынке всего за 25 миллионов. Среди заинтересованных клубов числятся «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 27 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. В декабре футболисту исполнилось 25 лет.