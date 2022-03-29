Форвард «Арсенала» Пепе высказался о своём будущем

Ивуарийский нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе рассказал журналистам о своём будущем.

Николя сказал, что в ближайшее время он полностью сосредоточен на игре за лондонскую команду, а потом уже будет видно. Пепе отметил, что для него этот сезон получается весьма сложным, так как неприятно часто оставаться на скамейке запасных. Ивуариец добавил, что никому не хочется оставаться в запасе, но нужно уважать решение тренера.

Напомним, что в этом сезоне Николя Пепе провёл в английском чемпионате 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.