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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форвард «Арсенала» Пепе высказался о своём будущем

29 Марта 2022 • 13:22 Комментировать

Ивуарийский нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе рассказал журналистам о своём будущем.

Николя сказал, что в ближайшее время он полностью сосредоточен на игре за лондонскую команду, а потом уже будет видно. Пепе отметил, что для него этот сезон получается весьма сложным, так как неприятно часто оставаться на скамейке запасных. Ивуариец добавил, что никому не хочется оставаться в запасе, но нужно уважать решение тренера.

Напомним, что в этом сезоне Николя Пепе провёл в английском чемпионате 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Николя Пепе
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