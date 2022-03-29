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В Кремле опровергли слухи об «отравлении» Абрамовича

29 Марта 2022 • 13:01 Комментировать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу информации о якобы «отравлении» российского олигарха и владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича.

Как приводит слова Пескова «РИА Новости», это всё часть информационной войны, так что эти слухи, кончено же, не соответствуют действительности. Стоит отметить, что Абрамович присутствует в Турции на переговорах между Россией и Украиной. До этого в прессе появились слухи об отравлении олигарха.

Напомним, что Роман Абрамович собирается продать «Челси». Лондонской командой олигарх владеет с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Дмитрий Песков
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