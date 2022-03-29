«Арсенал» сделал предложение «Интеру по поводу трансфера Мартинеса

Боссы лондонского «Арсенала» сделали первое предложение миланскому «Интеру» по поводу перехода аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.

По информации Mirror, лондонская команда очень хочет заполучить 24-летнего аргентинского футболиста, который недавно договорился с «Интером» по поводу нового контракта. Стоит отметить, что миланцы готовы продать Лаутаро, но только в случае выгодного предложения. «Интер» хочет выручить с продажи форварда около 70 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами.