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«Арсенал» сделал предложение «Интеру по поводу трансфера Мартинеса

29 Марта 2022 • 11:30 Комментировать

Боссы лондонского «Арсенала» сделали первое предложение миланскому «Интеру» по поводу перехода аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.

По информации Mirror, лондонская команда очень хочет заполучить 24-летнего аргентинского футболиста, который недавно договорился с «Интером» по поводу нового контракта. Стоит отметить, что миланцы готовы продать Лаутаро, но только в случае выгодного предложения. «Интер» хочет выручить с продажи форварда около 70 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Лаутаро Мартинес
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