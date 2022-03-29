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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» следит за тренером из Франции

29 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио заинтересовал «Тоттенхэм». В английском клубе опасаются ухода Конте. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб присматривается к Женезио на случай ухода Конте. 52-летний итальянец возглавил «шпор» в ноябре, однако его работу и климат в команде нельзя назвать идеальными. К тому же, к Конте проявляют интерес «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Женезио возглавил «Ренн» в марте 2021 года. Под руководством 55-летнего француза «Ренн» занимает третье место в текущем чемпионате Франции, имея в своём активе 52 очка после 29 матчей.

Кроме «Тоттенхэма» Женезио интересуются «Эвертон» и «Вулверхэмптон».  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ренн Антонио Конте Бруно Женезио
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