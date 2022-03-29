Луис Энрике прокомментировал слухи о том, что он может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед»

Наставник испанской сборной Луис Энрике прокомментировал журналистам слухи о том, что он может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед».

Энрике сказал, что в данный момент он полностью сосредоточен на работе в испанской сборной и хочет удачно выступить с командой на катарском чемпионате мира. Луис отметил, что пока не знает о том, что будет с ним после мундиаля.

Напомним, что английская пресса считает Луиса Энрике одним из главных претендентов на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». На эту должность также претендуют Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрик тен Хаг из «Аякса».