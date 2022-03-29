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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» интересуется футболистом «Порту»

29 Марта 2022 • 10:42 Комментировать

Полузащитник «Порту» Отавио может продолжить карьеру в АПЛ. Футболист интересен «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтеду» и «Ньюкаслу». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на A Bola.

По информации источника, будущему клубу придётся заплатить за игрока €60 млн отступных, хотя его цена на Transfermarkt составляет €25 млн.

В текущем сезоне 27-летний португалец провёл за «драконов» 40 матчей, в которых забил пять мячей и отдал 12 результативных передач.  

Напомним, что в прошедшее зимнее трансферное окно в «Ливерпуль» из «Порту» перешёл Луис Диас, игравший с Отавио.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Порту Манчестер Юнайтед Отавио
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