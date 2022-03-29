Луис Энрике хочет поработать в Англии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 51-летний специалист хотел бы поработать в АПЛ, но он не покинет родную сборную до ЧМ-2022.

Контракт тренера с федерацией футбола Испании рассчитан до 31 декабря 2022 года. Если у Энрике будет достойное предложение из Англии, он не будет продлевать контракт и покинет команду после ЧМ в Катаре.

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в опытном испанце, однако он им необходим уже в начале следующего сезона.