«Арсенал» лидирует в борьбе за талантливого голландца

«Арсенал» является главным претендентом на вингера ПСВ Коди Гакпо, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» опережают в борьбе за нападающего «Барселону» и «Ливерпуль». Лондонский клуб уже пробовал подписать Гакпо в прошедшее трансферное окно, но тогда игрок решил продлить контракт с ПСВ, который теперь рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний Коди провёл за голландский клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 15 голевых передач. Его цена на Transfermarkt составляет €25 млн.