Тренер сборной Бразилии опроверг слухи о переговорах с «Арсеналом»

Наставник бразильской сборной Тите в разговоре с журналистами опроверг слухи о переговорах с лондонским «Арсеналом».

Опытный специалист заявил, что его очень печалят подобные новости, так как он не связывался с представителями лондонской команды. Тите отметил, что он ценит свою работу в бразильской сборной и знаю всю ответственность, которую несёт перед национальной командой и народом Бразилии.

Напомним, что бразильская сборная уже давно обеспечила себе путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.