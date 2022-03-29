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Тренер сборной Бразилии опроверг слухи о переговорах с «Арсеналом»

29 Марта 2022 • 09:28 Комментировать

Наставник бразильской сборной Тите в разговоре с журналистами опроверг слухи о переговорах с лондонским «Арсеналом».

Опытный специалист заявил, что его очень печалят подобные новости, так как он не связывался с представителями лондонской команды. Тите отметил, что он ценит свою работу в бразильской сборной и знаю всю ответственность, которую несёт перед национальной командой и народом Бразилии.

Напомним, что бразильская сборная уже давно обеспечила себе путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Тите
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