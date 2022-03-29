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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер сборной Англии поддержал Магуайра

29 Марта 2022 • 09:01 Комментировать

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, которого часто критикуют в последнее время.

Саутгейт заявил, что Гарри помог английской команде выйти в полуфинал чемпионата мира и в финал Евро, так что нет сомнений в том, что это топ-игрок. Тренер отметил, что сейчас весь «Манчестер Юнайтед» переживает не лучшие времена, так что не нужно во всём винить Магуайра, который осенью показывал очень достойную игру.

Напомним, что Гарет Саутгейт вызвал защитника «красных дьяволов» в сборную, хотя Магуайра часто критикуют как эксперты, так и болельщики.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Магуайр
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