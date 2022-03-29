«Манчестер Юнайтед» планирует летом подписать четырёх новичков

Боссы «Манчестер Юнайтед» собираются в летнее межсезонье прилично обновить состав «красных дьяволов».

По информации издания The Athletic, руководители манчестерской команды хотели бы летом подписать четырёх новых футболистов. «Красные дьяволы» планируют подписать центрального нападающего, двух хавбеков и правого вингера, хотя на эту позицию в прошлом сезоне за круглую сумму был подписан Джедон Санчо. Стоит отметить, что в приоритете у манкунианцев стоит подписание нового центрфорварда.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестую строчку в английском чемпионате.