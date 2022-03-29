«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракты с Рэшфордом и Шоу

Руководители «Манчестер Юнайтед» планируют в ближайшее время продлить соглашения с защитником Люком Шоу и форвардом Маркусом Рэшфордом.

По информации ESPN, «красные дьяволы» готовы подписать с обоими игроками новые контракты. Представители манчестерской команды считают, что и Шоу, и Рэшфорд являются ключевыми игроками «Юнайтед». Стоит отметить, что Маркус ещё не определился с тем, хочет ли он и дальше выступать за манкунианцев.

Напомним, что в этом сезоне Шоу и Рэшфорд провели в английской лиге по 19 матчей. Люк отметился тремя ассистами, а Рэшфорд забил четыре мяча и сделал две передачи.