«Арсенал» провел переговоры с агентом Лаутаро Мартинеса

«Арсенал» провел переговоры с агентом нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Calciomercato.

Лаутаро недавно вылечился от COVID и вчера вернулся к тренировкам. Он забил всего пять голов с начала года, и остается лучшим бомбардиром «Интера» в сезоне 2021/22 вместе с Эдином Джеко, забившим по 16 голов каждый. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется мадридский «Атлетико».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Интером» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что «Интер» может отпустить форварда, если миланскому клубу удастся подписать Пауло Дибалу.