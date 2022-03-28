«Тоттенхэм» включился в борьбу за Экитике

«Шпоры» заинтересованы в снайпере из «Реймса» Уго Экитике, сообщает Gazzetta dello Sport. 1

9-летний нападающий забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи во всех соревнованиях в этом сезоне за «Реймс» и привлек внимание многих известных клубов, например, «Ньюкасла». «Тоттенхэм» не может похвастаться большим выбором нападающих, поэтому выбор молодого форварда является предсказуемым.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. Его контракт с «Реймсом» истекает в 2024 году.