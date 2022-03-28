«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения с Фабио Карвальо

«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения с полузащитником «Фулхэма» Фабио Карвальо, сообщает Football Insider.

«Красные» рассматривали возможность заключения сделки по 19-летнему полузащитнику в январском трансферном окне, но тогда осуществить ее не удалось.

В этом сезоне футболист провел в Чемпионшипе 27 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Фулхэмом» истекает этим летом.