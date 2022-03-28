«МЮ» готов вернуться к переговорам с Кейном летом

«Манчестер Юнайтед» готов вернуться к переговорам с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном летом, сообщает The Athletic.

Форвард неоднократно упоминался в сообщениях по поводу возможного перехода в «Юнайтед» или «Манчестер Сити», но до сих пор продолжает играть в «Тоттенхэме».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.