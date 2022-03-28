Трент, Джеймс и Хакими – лучшие крайние защитники по версии Дани Алвеса

Защитник «Барселоны» Дани Алвес назвал журналистам, кого он считает лучшими крайними защитниками современности.

«Я очень восхищаюсь Трентом Александром-Арнольдом, — рассказал Алвес изданию FourFourTwo. «Он фантастический футболист — у этого парня навыки мирового уровня».

Также он назвал еще несколько фамилий.

«Мне также нравится смотреть за Рисом Джеймсом и Ашрафом Хакими», — продолжил он. «Они сочетают силу с техникой, а также являются отличными игроками. Очевидно, у всех троих разные характеристики и стили, но все они знают, как выполнять свою работу».