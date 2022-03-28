Руни о Рэшфорде: Он парень из Манчестера, пусть возьмет себя в руки

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посоветовал форварду «МЮ» Маркусу Рэшфорду «вытащить голову из за***» и начать забивать голы.

«Побить рекорд и стать лучшим бомбардиром «Юнайтед» — это чертовски круто», — сказал Руни на официальном мероприятии в Манчестере в минувшие выходные, как сообщает The Sun.

Он добавил, что нападающему необходимо взять себя в руки.

«На что я надеюсь, так это на то, что Маркус Рэшфорд возьмет себя в руки и побьет этот рекорд. Он парень из Манчестера», - добавил Руни.