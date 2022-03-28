Фабиньо: Жардим – самый важный тренер в моей карьере

Опорный полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал журналистам, кого он считает самым важным тренером в своей карьере.

«В мой первый сезон с ним в «Монако» я по-прежнему в основном играл на позиции крайнего защитника, но затем в нескольких играх он начал ставить меня в полузащиту», - сказал Фабиньо о Жардиме.

Футболист вспомнил, как тренер однажды поставил его опорником, и Фабиньо оказался в тот день лучшим на поле.

«Затем, перед началом сезона 2016-17, Жардим позвонил мне, чтобы поболтать, и сказал: «Слушай, я подписал Джибрила Сидибе на твою роль — с этого момента я хочу, чтобы ты играл в полузащите», - добавил футболист.

Позже выступления Фабиньо на этой позиции привлекли интерес со стороны «Ливерпуля».