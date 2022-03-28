Пепе скептически относится к перспективе возвращения Роналду в Португалию

В последнее время нередко появляются предположения, что на закате своей карьеры Криштиану Роналду вернется поиграть в лиссабонский «Спортинг» или другой португальский клуб - в общем, на родину. Но его товарищ и друг Пепе, долгое время выступавший с ним в одной команде в мадридском «Реале», не верит в подобный расклад. Пепе пояснил, почему.

- Честно говоря, зная его, не думаю, что ему понравится то, как о футболе говорят в Португалии. То, что делает на поле Криштиану - невероятно. Люди не понимают, как порой сложно забивать стабильно, в каждом матче. Я надеюсь, что он будет играть еще много лет, представляя самым достойным образом Португалию, - считает Пепе, слова которого цитирует португальское издание Novo.