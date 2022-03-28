Несколько французских клубов проявили интерес к Саиссу

«Марсель», «Лион» и «Ренн» интересуются возможностью подписания полузащитника «Вулверхэмптона» Ромена Саисса, сообщает L’Équipe.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют также испанские «Бетис» и «Вильярреал».

«Мне очень весело в Премьер-лиге, но я открыт к любым переговорам. Я посмотрю, где будет самое интересное из них», - сказал футболист в интервью L’Équipe.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ за «Вулверхэмптон» 28 матчей и забил 2 гола. Контракт игрока с английским клубом заканчивается этим летом.