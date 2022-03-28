«Вест Хэм» интересуется Зиркзее

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Баварии» Джошуа Зиркзее, сообщает Bild. Форвард проводит этот сезон в «Андерлехте», за который сыграл в 38 матчах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач во всех соревнованиях.

Контракт Зиркзее с мюнхенским клубом заканчивается в 2023 году. «Бавария» не собирается удерживать игрока, а сам нападающий не горит желанием возвращаться в Бундеслигу.

Трансфер оценивается в 4,1 миллиона фунтов стерлингов. Ранее тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес неоднократно заявлял, что следит за развитием 20-летнего нападающего.