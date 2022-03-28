«Бетис» интересуется Саиссом

«Бетис» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Ромену Саиссу, сообщает L’Equipe. Контракт 32-летнего полузащитника с английским клубом заканчивается летом и он может покинуть «волков» в качестве свободного агента. В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей и забил 2 гола.

«Бетис» рассматривает игрока, как возможную замену 35-летнему Андресу Гуардадо. Сообщается, что в услугах Саисса заинтересован также «Вильярреал», который хочет усилить полузащиту, так как основной опорник Висенте Иборра приближается к закату карьеры.