Ван Галь резко ответил на критику со стороны Ван Дейка: Тактику определяет тренер!

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Галь резко ответил капитану команды Виргилу Ван Дейку, после того как тот раскритиковал тактику команды в матче против сборной Дании. Выступая перед товарищеским матчем против сборной Германии, 70-летний специалист сказал на пресс-конференции:

«Я знаю, что у него есть предпочтение играть в схеме 4-3-3, он всегда говорил об этом публично. У нас уже были эти дебаты, когда я приехал сюда. Но тренер определяет тактику», - сказал Ван Галь.

Инцидент возник после того, как защитник сборной Нидерландов недоброжелательно отозвался о схеме 3-4-1-2, которую Ван Галь использовал в недавнем товарищеском матче, в котором Нидерланды выиграли у Дании со счетом 4:2.