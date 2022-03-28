Фред о «МЮ»: Сезон не соответствовал ожиданиям, нужно выходить в следующую Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред поделился с журналистами мыслями о выступлении клуба.

«К сожалению, этот сезон намного ниже того, что мы хотели и ожидали, — сказал он на пресс-конференции. — Впереди еще много времени, мы постараемся работать, чтобы выйти в следующую Лигу чемпионов, которая на данный момент является нашей главной целью».

Он также рассказал об игре в сборной.

«Когда вы приезжаете в сборную, вы должны забыть о клубе. Это другой способ игры, стиль игры. Вы должны выложится здесь на сто процентов», - сказал Фред.