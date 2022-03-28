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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коуди: Играть в сборной это большая привилегия, никогда не воспринимал это, как должное

28 Марта 2022 • 11:53 Комментировать

Защитник Конор Коуди поделился с журналистами своими мыслями по поводу выступления за сборную Англии.

«Устроиться поудобнее — это то, чего я никогда в жизни не делал и никогда не сделаю. Быть вызванным в сборную — это самая большая привилегия, которую может иметь футболист в своей жизни, поэтому я никогда не чувствовал себя комфортно и никогда не буду принимать это, как должное», - сказал Коуди.

Футболист отметил, что, когда получает вызов в сборную, всегда испытывает самые положительные эмоции.

«Это невероятный момент - быть частью этой команды», - отметил защитник сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Конор Коуди
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