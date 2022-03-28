Руни о Тевесе: Он постоянно что-то бормотал себе под нос

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по поводу своего бывшего одноклубника Карлоса Тевеса.

Руни заявил, что ему очень нравилось играть с аргентинским футболистом. Уэйн отметил, что он часто забирал Карлоса на пути в аэропорт, так что они много общались, но было совершенно не понятно, что аргентинец говорит. Англичанин добавил, что он не может назвать себя хорошим оратором, но Тевес постоянно что-то бормотал себе под нос и было совсем ничего не понятно.

Напомним, что до этого Руни также высказался по поводу Криштиану Роналду и Рио Фердинанда.