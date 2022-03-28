Саутгейт о Заха: Трудно сказать, что было бы, если бы он выбрал играть за Англию

Гарет Саутгейт рассказал журналистам о том, почему нападающий «Кристал Пэлас» не попал в сборную Англии. Несколько лет назад Заха имел возможность выбрать между сборными Англии и Кот-д’Ивуара. Футболист выбрал выступать за африканскую команду.

«В то время главным тренером был Рой Ходжсон. У нас было много игроков, которые были лучше Заха. Затем был период, когда тренеры опирались на опытных и проверенных игроков и новичков особо не приглашали», - сказал Саутгейт.

В тот момент Заха решил, что будет играть за сборную Кот-д’Ивуара.

Саутгейт добавил, что сейчас сложно сказать, как повернулась бы судьба Заха, выбери он сборную Англии.