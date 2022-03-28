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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чилвела обвинили в жестоком обращении с тигром

28 Марта 2022 • 11:15 Комментировать

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными обвинило защитника «Челси» Бен Чилвела в издевательстве над тигром. В сети появилось видео, как футболист, находясь в зоопарке, стал участником аттракциона. Чилвел тянул за веревку, к одному концу которой был привязан кусок мяса, не давая тигру схватить его.

Общественники расценили такое поведение, как жестокое обращение с животным.

«Мы не считаем, что эта деятельность способствует уважению к диким животным. Такие аттракционы не должны присутствовать в платных услугах зоопарка», — говорится в заявлении благотворительной организации.

Ранее еще одного защитника АПЛ – и бывшего игрока «Челси» - Курта Зума обвинили в жестоком обращении с кошкой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилвел
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